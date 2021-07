Tokyo Olympics: भारतीय महिला हॉकी टीम ने आयरलैंड को हराया, उम्मीदें कायम

भारतीय महिला हॉकी टीम ने आयरलैंड को 1-0 से हराकर टोक्यो ओलंपिक क्वार्टर फाइनल में प्रवेश की उम्मीदें बरकरार रखीं. पहले तीन मैच में करारी हार के बाद आखिरी मिनटों में नवनीत कौर के गोल की मदद से यह जीत मिली.

नवनीत ने मैच का एकमात्र गोल 57वें मिनट में किया. इससे पहले भारत को मिले 14 पेनल्टी कॉर्नर बेकार गए. भारत को तीन मैचों में भारत को दुनिया की नंबर एक टीम नीदरलैंड ने 5-1 से, जर्मनी ने 2-0 और गत चैम्पियन ब्रिटेन ने 4-1 से हराया था.

