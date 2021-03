ICC ‘महीने का खिलाड़ी’: अश्विन, रूट और मायर्स के बीच मुकाबला

अनुभवी भारतीय ऑफ स्पिनर रिवचंद्रन अश्विन, इंग्लैंड के कप्तान जो रूट और वेस्टइंडीज के नए बल्लेबाजी सनसनी काइल मायर्स फरवरी में शानदार प्रदर्शन के दम पर मंगलवार को आईसीसी ‘प्लेयर ऑफ द मंथ (महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी)' पुरस्कार के लिए नामित किए गए.

अश्विन ने इस दौरान इंग्लैंड के खिलाफ तीन टेस्ट मैच खेले, जिसमें चेन्नई में खेले गए दूसरे टेस्ट में गेंद से कमाल करने के साथ उन्होंने दूसरी पारी में 106 रन बनाए थे. उन्होंने अहमदाबाद में तीसरे टेस्ट में अपने विकेटों की संख्या को 400 के पार पहुंचा दिया.

आईसीसी से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, ‘कुल 176 रन बनाने के साथ 24 विकेट लेकर अश्विन पुरुष वर्ग में फरवरी महीने के नामांकन के हकदार हैं.’

आईसीसी के कहा, ‘इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान जो रूट ने बल्ले और गेंद के साथ शानदार प्रदर्शन के लिए इस महीने फिर से नामांकन की सूची में जगह बनाई है. उन्होंने भारत के खिलाफ खेले गए 3 टेस्ट मैचों में कुल 333 रन बनाए और 6 विकेट झटके है.’

Nominees for ICC Player of the Month Awards for the month of February are here 👇🏾https://t.co/kZA60pxPA3