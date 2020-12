मुंबई इंडियंस से जुड़ गए पार्थिव पटेल, रिटायरमेंट के बाद करेंगे ये काम

पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल गुरुवार को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की मौजूदा चैम्पियन टीम मुंबई इंडियंस (MI) से जुड़ गए. वह ‘टैलेंट स्काउट’ (नई प्रतिभाओं को ढूंढने वाला) की जिम्मेदारी संभालेंगे.

भारत की तरफ से 25 टेस्ट, 38 वनडे और दो टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले पार्थिव ने बुधवार को संन्यास लेने की घोषणा की.

मुंबई इंडियंस ने बयान में कहा, ‘पार्थिव को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में खेलने का अपार अनुभव है. इसके अलावा उन्हें आईपीएल प्रतियोगिता की भी अच्छी समझ है.’ मुंबई इंडियंस के मालिक आकाश अंबानी ने कहा कि वह पार्थिव के फ्रेंचाइजी से जुड़ने से खुश हैं.

🗣 “@parthiv9 understands our ideology, the DNA of #MumbaiIndians and what we are trying to create at MI. We welcome him to our #OneFamily.” - Akash Ambani



