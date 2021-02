Player of the Month: ICC ने पंत समेत 3 को सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के लिए नामित किया

विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को इंग्लैंड के कप्तान जो रूट और आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग के साथ आईसीसी के महीने के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के पुरस्कार के लिए नामित किया गया. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने पहली बार महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए नामांकन किया है. इन पुरस्कार के विजेताओं का फैसला हर महीने के दूसरे सोमवार को आईसीसी के डिजिटल चैनलों पर किया जाएगा.

इस पुरस्कार के जरिए अंतराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पुरुष और महिला खिलाड़ियों को पूरे साल मान्यता मिलेगी. 23 साल के पंत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में 97 रनों की पारी खेली, जिससे भारत मैच ड्रॉ कराने में सफल रहा. जबकि ब्रिस्बेन में उनकी नाबाद 89 रन की पारी की बदौलत भारत ने जीत दर्ज करते हुए एतिहासिक सीरीज जीती.

Who's your ICC Men's Player of the Month for January?



Joe Root 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 426 Test runs at 106.50.

Rishabh Pant 🇮🇳 245 Test runs at 81.66.

Paul Stirling ☘️ 420 ODI runs at 105.00.



