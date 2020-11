वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप: ICC ने नियम बदला- ऑस्ट्रेलिया अब टॉप पर, भारत को नुकसान

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप से जुड़ा एक बड़ा फैसला किया है. उसने कोविड-19 महामारी के कारण प्वाइंट सिस्टम में बदलाव की घोषणा की है. आईसीसी ने अनिल कुंबले की अध्यक्षता वाली आईसीसी क्रिकेट समिति की सिफारिश को मंजूरी दे दी.

अब वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की रैंकिंग का फैसला अंकों के प्रतिशत के आधार पर निर्णय लिया जाएगा. इस फैसले से ऑस्ट्रेलियाई टीम शीर्ष पर पहुंच गई है. भारतीय टीम को इससे नुकसान हुआ है. अब वह दूसरे स्थान पर आ गई है.

आईसीसी की ओर से जारी नई रैंकिंग में टीम इंडिया दूसरे नंबर पर है. ऑस्ट्रेलिया का अंक प्रतिशत 82.2 है, जबकि भारत के पास 75 ही है.

🇦🇺 Today's announcement means Australia jump past India to claim 🔝 spot in the ICC World Test Championship 🏆 pic.twitter.com/Pjitqfu2pg