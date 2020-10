न्यूजीलैंड के बेन लिस्टर बने पहले कोविड-19 सब्स्टीट्यूट खिलाड़ी

ऑकलैंड के तेज गेंदबाज बेन लिस्टर मंगलवार को कोविड-19 के कारण पहले सब्स्टीट्यूट खिलाड़ी बन गए. प्लंकेट शील्ड प्रथम श्रेणी क्रिकेट चैम्पियनशिप के ऑकलैड में चल रहे मुकाबले में उन्होंने टीम के अपने साथी मार्क चैपमैन की जगह ली.

छह वनडे और 24 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व कर चुके 26 साल के चैपमैन ने कथित तौर पर सोमवार को बीमार महसूस किया, जिसके बाद उनका कोविड-19 परीक्षण किया गया.

चैपमैन के परीक्षण के नतीजे आने तक 18 प्रथम श्रेणी मैच खेलने वाले लिस्टर को उनका विकल्प घोषित किया गया है.

ऑकलैंड क्रिकेट ने ट्वीट किया, ‘ओली प्रिंगल ने प्रथम श्रेणी पदार्पण किया. बेन लिस्टर कोविड-19 विकल्प के रूप में शुरुआत करेंगे क्योंकि कल बीमार होने के बाद चैपमैन के परीक्षण के नतीजों का इंतजार है.’

TEAM NEWS | Ollie Pringle makes his First-Class debut becoming No. 5⃣2⃣4⃣.



Ben Lister starts as Covid-19 replacement with Mark Chapman awaiting test results after feeling ill yesterday. pic.twitter.com/ydc3gfZAOt