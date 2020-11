T20: न्यूजीलैंड के इस बल्लेबाज का तूफानी खेल, 46 गेंदों में जड़ दिया शतक

न्यूजीलैंड ने रविवार को माउंट माउंगानुई में दूसरे टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 72 रनों से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की विजयी बढ़त बना ली. ग्लेन फिलिप्स के 46 गेंदों में शतक की बदौलत कीवियों ने यह बेहतरीन जीत हासिल की. फिलिप्स ने 51 गेंदों में 108 रनों की पारी के दौरान न्यूजीलैंड की ओर से सबसे तेज शतक बनाया.

इससे पहले न्यूजीलैंड की ओर से टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड कॉलिन मुनरो के नाम था, जिन्होंने 2018 में वेस्टइंडीज के खिलाफ इसी मैदान पर 47 गेंदों पर शतक जमाया था.

ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें, तो टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड डेविड मिलर (साउथ अफ्रीका- 2017), रोहित शर्मा (भारत- 2017) और सुदेश विक्रमसेकरा ( चेक रिपब्लिक- 2019) के नाम संयुक्त रूप से है. तीनों ने 35-35 गेंदों में शतक जड़ा था.

