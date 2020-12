पोंटिंग ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को लताड़ा, बोले- डरे हुए हैं हमारे बल्लेबाज

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने मौजूदा सीरीज में भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना करने में नाकाम रहने के लिए अपने देश के बल्लेबाजों की कड़ी आलोचना की. उन्होंने कहा कि टीम को असफलता से बचने के लिए आउट होने के डर को दूर भगाना होगा.

भारत ने एडिलेड में शर्मनाक हार के बाद दूसरे टेस्ट मैच में 8 विकेट से जीत दर्ज करके शानदार वापसी की. भारत पहले टेस्ट की दूसरी पारी में अपने न्यूनतम स्कोर 36 रनों पर आउट हो गया था.

पोंटिंग ने क्रिकेट.कॉम.एयू से कहा, ‘ऑस्ट्रेलिया ने वहां (एडिलेड) 191 तथा यहां 195 और 200 रन बनाए. यह टेस्ट क्रिकेट मैच की बल्लेबाजी नहीं है. और मेरी चिंता यह है कि उन्हें ये रन बनाने में बहुत समय लगा. यह मेरा मुख्य मुद्दा है.’

