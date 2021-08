Tokyo Olympics: इटली के जैकब्स ने 100m का गोल्ड मेडल जीता

इटली के लेमंट मार्सेल जैकब्स ने रविवार की रात टोक्यो ओलंपिक की फर्राटा दौड़ में 9.8 सेकेंड के समय से स्वर्ण पदक अपने नाम किया. इटली ने पहली बार 100 मीटर दौड़ का स्वर्ण पदक जीता है.

रेस में कोई भी जीत का प्रबल दावेदार नहीं था, लेकिन जैकब्स ने पहला स्थान हासिल कर हैरान कर दिया. उन्होंने अमेरिका के फ्रेड कर्ले और कनाडा के आंद्रे डिग्रासे को पीछे छोड़कर स्वर्ण पदक जीता.

संन्यास ले चुके उसैन बोल्ट ने पिछले 13 साल से इस स्पर्धा में दबदबा बनाया हुआ था.

