IPL: कोहली और पंत में होगी तगड़ी फाइट, RCB को लगाना होगा जोर

आईपीएल के 14वें सीजन के 22वें मैच में मंगलवार को अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का सामना दिल्ली कैपिटल्स (DC) से होगा. पिछले मैच की हार को भुलाकर विराट कोहली की आरसीबी बराबरी के मुकाबले में दिल्ली के खिलाफ जीत की राह पर लौटने के इरादे से उतरेगी. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में यह मुकाबला शाम 7.30 बजे शुरू होगा.

आरसीबी को पिछले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने 69 रनों से हराया. दूसरी ओर दिल्ली ने रविवार की रात सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को सुपर ओवर में मात दी. दोनों टीमें अब तक पांच मैचों में 4-4 मैच जीत चुकी हैं. अंक तालिका में दिल्ली बेहतर नेट रन रेट के साथ दूसरे, जबकि बेंगलुरु तीसरे स्थान पर है.

RCB vs DC: आंकड़े क्या कहते हैं..?

आईपीएल रिकॉर्ड की बात करें, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अब तक (2008-2020) 25 मुकाबले हुए हैं. बेंगलुरु ने 14, जबकि दिल्ली ने 10 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि एक मैच बेनतीजा रहा. पिछले पांच मैचों में दिल्ली का पलड़ा भारी रहा. उसने बेंगलुरु को लगातार 4 बार मात दी.

दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ आरसीबी को बीच के ओवरों में अपनी कमजोरियों से पार पाना होगा. आरसीबी के लिए फॉर्म में चल रहे सलामी बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल और कोहली ने शानदार शुरुआत दी है. मध्यक्रम से हालांकि दोनों को सहयोग नहीं मिल सका.

ग्लेन मैक्सवेल, एबी डिविलियर्स और वॉशिंगटन सुंदर को दिल्ली के मजबूत गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करना होगा. ऑस्ट्रेलिया के महंगे खिलाड़ी मैक्सवेल ने अपनी कीमत को सही साबित करते हुए कुछ मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया है.

आरसीबी को चेन्नई के खिलाफ मैच में आखिरी ओवर में हर्षल पटेल की धुनाई को भी भूलना होगा. रवींद्र जडेजा ने उनके आखिरी ओवर में 37 रन बनाकर मैच का नक्शा बदल दिया, जबकि हर्षल इससे पहले आरसीबी के सबसे कामयाब गेंदबाज रहे हैं.

तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और काइल जेमिसन को भी बेहतर प्रदर्शन करना होगा, जबकि स्पिनर युजवेंद्र चहल और सुंदर से किफायती गेंदबाजी की उम्मीद होगी. आरसीबी नवदीप सैनी या डैन क्रिश्चियन की जगह बाएं हाथ के स्पिनर शाहबाज अहमद को उतार सकती है.

दिल्ली के लिए सलामी बल्लेबाज और टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बना चुके शिखर धवन (259 रन) अपना शानदार फॉर्म बरकरार रखना चाहेंगे. सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ (166 रन) की कोशिश भी बड़ी पारियां खेलने की होंगी.

