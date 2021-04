IPL: 42 की उम्र में युवाओं वाला जोश, इमरान ताहिर ने खोला अपनी फुर्ती का राज

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL)-14 में पहला मैच खेलते हुए चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के स्पिनर इमरान ताहिर ने अपनी छाप छोड़ी. उन्होंने 16 रन देकर दो विकेट झटके और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बल्लेबाज काइल जेमिसन को रन आउट किया. ये इमरान ताहिर और रवींद्र जडेजा की गेंदबाजी ही थी, जिससे सीएसके आरसीबी को 69 रनों से हराने में कामयाब रही. मैच के बाद रवींद्र जडेजा से बात करते हुए इमरान ताहिर ने अपनी फील्डिंग का राज खोला.

आरसीबी की पारी के 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर इमरान ताहिर ने कमाल की फुर्ती दिखाते हुए डायरेक्ट थ्रो पर काइल जेमिसन को रन आउट किया. इमरान ताहिर ने युवा खिलाड़ियों को फील्डिंग के लिए प्रेरित करने पर रवींद्र जडेजा का धन्यवाद किया.

42 साल के इमरान ताहिर ने कहा, ' नेट प्रैक्टिस में मैं छुपकर फील्डिंग करता हूं. मुझे पता है कि ये प्रोफेशनल क्रिकेट है और मैदान पर आप कहीं भी छिप नहीं सकते. आपको बिजली की रफ्तार से गेंद पर आक्रमण करना होता है. मैं भी ऐसा करने की कोशिश करता हूं. आप (जडेजा) युवाओं के साथ मुझे भी प्रेरित करते हैं. आप जैसे खिलाड़ियों की ओर देखते हुए मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूं.'

Imran Tahir with direct run out.

This is why @ChennaiIPL is so special , the players can can do unexpected things sometimes for this franchise.#IPL2021#CSKvRCB