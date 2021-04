भुवी की वापसी से वॉर्नर खुश, बोले- चेन्नई और दिल्ली की पिचों पर मचाएंगे धूम

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के कप्तान डेविड वॉर्नर ने शुक्रवार को कहा कि सीनियर तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की वापसी से उनकी टीम मजबूत होगी, जो पहले ही से सभी विभाग में काफी संतुलित है.

भुवनेश्वर पिछले साल आईपीएल में चार ही मैच खेल सके थे. उनके कूल्हे में चोट लग गई थी. इस समय वह बेहतरीन फॉर्म में हैं और इंग्लैंड के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया.

वॉर्नर ने कहा, ‘हमारी टीम काफी संतुलित है और चयन के लिए काफी दुविधा होने वाली है.’ सनराइजर्स को पहला मैच रविवार को चेन्नई में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से खेलना है .

