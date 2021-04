IPL: सुनील गावस्कर की इस टिप्पणी पर स्टोक्स ने कसा तंज, पीटने लगे अपना माथा

राजस्थान रॉयल्स के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स उंगली में फ्रैक्चर के कारण इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 14वें सीजन में खेलते नहीं दिखेंगे. स्टोक्स इंग्लैंड लौट गए हैं. हालांकि आईपीएल के मैचों पर उनकी नजर है. स्टोक्स ने रविवार को दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला देखा. उन्होंने कमेंटेटर सुनील गावस्कर की कमेंट्री पर तंज भी कसा. स्टोक्स ने गावस्कर का बिना नाम लिए उनकी टिप्पणी पर माथे पर हाथ रखने वाला इमोजी ट्वीट किया.

दरअसल, पंजाब किंग्स जब बैटिंग कर रही थी तो 11वें ओवर में गावस्कर कमेंट्री कर रहे थे. पंजाब के सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल और केएल राहुल शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे. मयंक अग्रवाल ने कैगिसो रबाडा के इस ओवर (11वें) में दो छक्के जड़ चुके थे. रबाडा ने इसी ओवर में केएल राहुल को एक शॉर्ट गेंद फेंकी.

Commentator: “Such a poor bouncer,if you want to bowl a bouncer it must be over Off Stump”



REPLAY: bouncer line directly over Off Stump



Me: 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️