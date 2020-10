IPL में आज दो मैच: दोपहर में दो-दो हाथ करेंगे RCB-RR, ये होगी बड़ी चुनौती

आईपीएल के 13वें सीजन में शनिवार को दो मैच खेले जाएंगे. पहला मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 3.30 बजे, जबकि दूसरा मैच शाम 7.30 बजे शुरू होगा. ये दोनों मैच क्रमश: अबु धाबी (RCB vs RR) और शारजाह (DC vs KKR) में खेले जाएंगे.

शनिवार को अबु धाबी में दिन में होने वाले पहले मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स (RR) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) आमने-सामने होंगे. इस मुकाबले में उनके लिए ओस नहीं, बल्कि तेज धूप मुख्य चुनौती होगी. राजस्थान रॉयल्स और आरसीबी दोनों ने अब तक तीन मैचों में से दो में जीत दर्ज की है.

आईपीएल में 10 दिन ही दो-दो मुकाबले होंगे, जिसकी शुरुआत इस मैच से होगी. इससे बाकी टीमों को भी दिन में खेलने की चुनौतियों के बारे में जानने और समझने का मौका मिलेगा.

RR vs RCB: आंकड़े क्या कहते हैं..?

आईपीएल रिकॉर्ड की बात करें, तो राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच अब तक 20 मुकाबले (2008-2019) हो चुके हैं. राजस्थान ने 10 और बेंगलुरु ने 8 मैच जीते हैं, जबकि दो मैच बेनतीजा रहे.

A look at the Points Table after Match 14 of #Dream11IPL. pic.twitter.com/8d4aG9raBd