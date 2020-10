IPL: थके-हारे हांफते धोनी... 5वें नंबर पर उतरकर भी मैच नहीं कर पाए 'फिनिश'

युवा प्रियम गर्ग और अभिषेक शर्मा की उम्दा बल्लेबाजी के दम पर सनराइजर्स हैदराबाद (CSK) ने तीन बार की चैम्पियन चेन्नई सुपर किंग्स को 7 रनों से मात दी. शुक्रवार रात आईपीएल के 13वें सीजन में चेन्नई को लगातार तीसरी हार का सामना करना पड़ा. वह अंक तालिका में सबसे नीचे है.

अपना पहला आईपीएल खेल रहे अब्दुल समद ने आईपीएल में सबसे ज्यादा 194 मैच खेलने का रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले महेंद्र सिंह धोनी को आखिरी ओवर में खुलकर खेलने नहीं दिया. जीत के लिए 165 रनों के लक्ष्य के जवाब में चेन्नई पांच विकेट पर 157 रन ही बना सकी.

A look at the Points Table after Match 14 of #Dream11IPL. pic.twitter.com/8d4aG9raBd