IPL: आज शारजाह में लग सकता है रनों का अंबार, रसेल और पंत पर निगाहें

आईपीएल के 13वें सीजन के 16वें मुकाबले में शनिवार को कोलकाता नाइटराइडर्स (KKR) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) शारजाह के अपेक्षाकृत छोटे मैदान पर आमने-सामने होंगे. इस मैच में विस्फोटक बल्लेबाज आंद्रे रसेल और ऋषभ पंत पर निगाहें टिकी रहेंगी. यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7.30 बजे से खेला जाएगा.

आंद्रे रसेल ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ पिछले मैच में दुबई के बड़े मैदान पर तीन छक्के जड़कर अपने आक्रामक तेवरों की झलक दिखाई थी, लेकिन पंत अभी तक अपना नैसर्गिक खेल दिखाने में नाकाम रहे हैं और उन्होंने अधिक सतर्कता बरती है. ऋषभ पंत पर दबाव भी होगा क्योंकि केएल राहुल, ईशान किशन और संजू सैमसन जैसे उनके प्रतिस्पर्धी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं.

KKR vs DC: आंकड़े क्या कहते हैं..?

आईपीएल रिकॉर्ड की बात करें, तो कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अब तक 23 मुकाबले (2008-2019) हो चुके हैं. कोलकाता ने 13 और दिल्ली ने 9 मैच जीते हैं, जबकि 2019 में एक मुकाबला टाई रहने पर सुपर ओवर में दिल्ली ने बाजी मारी थी. यानी उसके खाते में 10 जीत हैं. (दिल्ली कैपिटल्स ही दिल्ली डेयरडेविल्स टीम थी)

केकेआर के पास अगर शुभमन गिल, आंद्रे रसेल और इयोन मॉर्गन जैसे बल्लेबाज हैं, तो दिल्ली के खेमे में पंत, मार्कस स्टोइनिस और श्रेयस अय्यर मौजूद हैं. ये सभी बड़े शॉट खेलने में माहिर हैं तथा इस मैदान पर अब तक खेले गए दो मैचों लगे 62 छक्कों में इजाफा करने के लिए तैयार हैं.

केकेआर की टीम धीरे-धीरे लय में लौटती दिख रही है, जबकि दिल्ली को दो जीत के बाद सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ पिछले मैच में हार का सामना करना पड़ा. पिछले मैच में केकेआर के युवा तेज गेंदबाजों कमलेश नागरकोटी और शिवम मावी ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन यहां उनकी असली परीक्षा होगी जहां का विकेट बल्लेबाजी के लिए अनुकूल है.

सुनील नरेन पहले तीन मैचों में बल्लेबाज के रूप में नहीं चल पाए ओर उन्होंने केवल 24 रन बनाए, लेकिन केकेआर संभवत: अपने विजयी संयोजन में किसी तरह का परिर्वतन नहीं करेगा. नरेन ने हालांकि हमेशा की तरह गेंदबाजी में अपनी छाप छोड़ी है.

टीम के पास टॉम बेंटन के रूप में रिजर्व सलामी बल्लेबाज है. लेकिन शारजाह के मैदान को देखते हुए केकेआर नरेन को ही शीर्ष क्रम में रखना चाहेगा, जो मोहित शर्मा, ईशांत शर्मा या अवेश खान जैसे भारतीय गेंदबाजों पर हावी हो सकते हैं.

