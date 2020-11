IPL क्वालिफायर-1: मुंबई-दिल्ली में होगी कांटे की टक्कर, जीतने पर सीधे फाइनल का टिकट

आईपीएल के 13वें सीजन के क्वालिफायर-1 में गुरुवार को मुंबई इंडियंस (MI) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीमें आमने-सामने होंगी. बड़े मैचों में खेलने का बड़ा अनुभव रखने वाली मुंबई की मजबूत टीम और मौजूदा सीजन में शानदार प्रदर्शन करने वाली दिल्ली के बीच पहले क्वालिफायर में कांटे का मुकाबला होगा. दुबई में यह मैच शाम 7.30 बजे शुरू होगा.

आईपीएल में 4 बार की चैम्पियन मुंबई की टीम को लीग चरण में हराना आसान नहीं रहा, लेकिन मंगलवार को सनराइजर्स हैदराबाद के हाथों 10 विकेट की हार से उसका लय थोड़ी खराब हुई है. क्वालिफायर-1 जीतने वाले टीम सीधे फाइनल खेलेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर-2 में एक और मौका मिलेगा.

दूसरी तरफ अपने पहले खिताब की कवायद में लगी दिल्ली ने लगातार चार मैच गंवाने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को 6 विकेट से हराकर दूसरा स्थान हासिल किया. इस जीत से निश्चित तौर पर उसका मनोबल बढ़ा होगा.

MI vs DC: क्या है रिकॉर्ड?

आईपीएल में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बाच अब तक 26 मुकाबले हुए हैं. मुंबई ने 14, जबकि दिल्ली ने 12 मैच जीते हैं. मौजूदा सीजन के लीग स्टेज में दोनों बार मुंबई ने दिल्ली को मात दी है.

मुंबई की टीम के लिए सकारात्मक पहलू उसके कप्तान रोहित शर्मा की वापसी है, जो हैमस्ट्रिंग के कारण 4 मैचों में नहीं खेल पाए थे. यह स्टार सलामी बल्लेबाज हालांकि सनराइजर्स के खिलाफ जल्दी पवेलियन लौट गया था.

