IPL 2020: आज SRH के लिए 'करो या मरो', सामने है मजबूत मुंबई

आईपीएल के 56वें मैच में मंगलवार को शारजाह में मुंबई इंडियंस (MI) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीमें आमने-सामने होंगी. अपने पिछले दो मुकाबलों में दिल्ली कैपिटल्स (DC) और रॉयल चैलेजर्स बेंगलुरु (RCB) को हराकर लय हासिल कर चुकी हैदराबाद की टीम को प्ले ऑफ में पहुंचने की संभावनाओं को बरकरार रखने के लिए मुंबई इंडियंस की कड़ी चुनौती से पार पाना होगा. यह मुकाबला शाम 7.30 बजे शुरू

हैदराबाद की टीम का नेट रन रेट प्ले ऑफ की दौड़ में शामिल दूसरी टीमों से बेहतर है. ऐसे में मुंबई को हराकर वे टूर्नामेंट के अंतिम चार में जगह पक्की कर सकते हैं. आक्रामक जॉनी बेयरस्टो को अंतिम 11 से बाहर करने का कठिन फैसला लेने के बाद टीम सही संयोजन बनाने में कामयाब दिख रही है. ऋद्धिमान साहा ने डेविड वॉर्नर के साथ सलामी बल्लेबाज के रूप में प्रभावित किया है, जबकि जेसन होल्डर ने टीम को हरफनमौला खिलाड़ी का विकल्प दिया है.

रॉयर चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ पिछले मैच के आखिरी ओवरों में तेज गेंदबाज होल्डर और संदीप शर्मा ने प्रभावशाली प्रदर्शन किया था. बाएं हाथ के तेज गेंदबाज टी नटराजन और अनुभवी राशिद खान की मौजूदगी से टीम की गेंदबाजी में पैनापन है. आरसीबी के खिलाफ पिछले मैच में जीत दर्ज करने के बाद कप्तान वॉर्नर ने कहा था, ‘2016 में भी टीम के सामने ऐसी ही चुनौती थी और हमने आखिरी के तीन मैचों में जीत दर्ज की थी.’

सनराइजर्स हैदराबाद को यह पता है कि मुंबई इंडियंस जैसी मजबूत टीम के खिलाफ गलती करने की गुंजाइश बहुत कम होगी, जो अपने 5वें आईपीएल खिताब की तरफ बढ़ रही है. चोटिल कप्तान रोहित शर्मा की गैरमौजूदगी में मुंबई अपने पिछले मुकाबलों में आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स को आसानी से हराकर प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बनी.

