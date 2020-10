IPL में KKR की खराब परफॉर्मेंस पर यूजर ने पूछा सवाल, शाहरुख बोले- मेरी सोचो...

सुपरस्टार शाहरुख खान मंगलवार को ट्विटर के जरिए अपने फैन्स से रूबरू हुए. उन्होंने #AskSRK सेशन में तमाम फैन्स के सवालों के जवाब दिए. एक यूजर ने एक्टर से उनकी IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स की खराब चल रही परफॉर्मेंस के बारे में सवाल पूछा तो ऐसा लगा कि किसी ने शाहरुख की दुखती रग पर हाथ रख दिया हो.

यूजर ने पूछा, "क्या लगता है? कोलकाता जीतेगी सर इस बार? KKR क्रिकेट नहीं फैन्स के जज्बातों के साथ खेल रही है." यूजर के इस सवाल का जवाब देते हुए शाहरुख खान ने लिखा, "अरे मेरी सोचो... मेरे दिल पर क्या बीत रही है." शाहरुख का ये मजेदार जवाब फैन्स को काफी पसंद आया और ये ट्वीट खूब रीट्वीट व लाइक किया जा रहा है.

What gift can I give to the biggest gift in my life? https://t.co/MPV5ZNjqb8