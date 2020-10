IPL: धोनी की चेन्नई पर उम्मीदें जिंदा रखने का दबाव, आज SRH से मुकाबला

आईपीएल के 13वें सीजन के 29 मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीमें आमने-सामने होंगी. महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली चेन्नई को अपनी उम्मीदें जीवंत रखनी हैं तो उसे हैदराबाद के खिलाफ होने वाले मैच से दमदार वापसी करनी होगी. मंगलवार को दुबई में यह मुकाबला शाम 7.30 बजे शुरू होगा.

तीन बार की चैम्पियन और पिछली बार की उपविजेता चेन्नई को अब तक 7 मैचों में से 5 में हार मिली है और अब वह जीत की राह पर लौटने के लिए बेताब है. 8 टीमों की तालिका में अभी वह 7वें स्थान पर है.

CSK vs SRH : आंकड़े क्या कहते हैं..?

आईपीएल रिकॉर्ड की बात करें, तो चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अब तक 13 मुकाबले (2013-2019) हो चुके हैं. चेन्नई ने 9, जबकि हैदराबाद ने 4 में जीत हासिल की है. धोनी की टीम मौजदूा आईपीएल में सनराइजर्स से पिछले मैच में 7 रनों से हार गई थी.

After Match 28 of #Dream11IPL , @RCBTweets are now 3rd on the Points Table. pic.twitter.com/7i8hcUGUp6

आईपीएल के इतिहास में चेन्नई को लक्ष्य का पीछा करने वाली सबसे अच्छी टीम माना जाता रहा है, लेकिन इस साल अब तक उसके बल्लेबाज ही नाकाम रहे हैं. उसे पांचों हार लक्ष्य का पीछा करते हुए मिली. शेन वॉटसन और फाफ डुप्लेसिस ने शीर्ष क्रम में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन मध्यक्रम को अब बेहतर खेल दिखाना होगा.

केदार जाधव के लगातार लचर प्रदर्शन के बाद चेन्नई ने पिछले मैच में उन्हें बाहर कर दिया था और उनकी जगह नारायण जगदीशन को चुना जिन्होंने 28 गेंदों पर 33 रन बनाए और अंबाति रायडू (40 गेंदों पर 42 रन) के साथ मिलकर पारी को संवारा, लेकिन इन दोनों के आउट होने के बाद चेन्नई की बल्लेबाजी बिखर गई.

Amidst heartbreaks we search for our soul. #Yellove is all we need. 💛 pic.twitter.com/g6jOmodlsB