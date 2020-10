IPL से बाहर हुआ दिल्ली कैपिटल्स का ये पेसर, रिप्लेसमेंट मांग सकती है टीम

अनुभवी तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा पसलियों में चोट के कारण इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के मौजूदा सत्र से बाहर हो गए हैं. उनकी टीम दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने सोमवार को यह जानकारी दी.

ईशांत मौजूदा सत्र से बाहर होने वाले कैपिटल्स के दूसरे खिलाड़ी हैं. इससे पहले अनुभवी स्पिनर अमित मिश्रा भी उंगली में फ्रेक्चर के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए.

यह 32 साल का अनुभवी तेज गेंदबाज मौजूदा सत्र में कैपिटल्स के सात मैचों में से सिर्फ एक में खेला. अबु धाबी में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ चार ओवरों में उन्होंने 26 रन दिए, लेकिन उन्हें कोई विकेट नहीं मिला.

दिल्ली कैपिटल्स ने बयान में कहा, ‘तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा ने सात अक्टूबर 2020 को टीम के ट्रेनिंग सत्र के दौरान गेंदबाजी करते हुए पसलियों में दर्द महसूस किया.’

फ्रेंचाइजी ने कहा, ‘इसके बाद की जांच में खुलासा हुआ कि उनकी बाईं पसलियों में चोट है. दुर्भाग्य से इस चोट के कारण वह आईपीएल के बाकी सत्र से बाहर हो गए हैं. ’

