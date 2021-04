IPL: फाइनल की हार का बदला ले पाएगी दिल्ली? मुंबई ने पिछले पांचों मैच में मात दी है

आईपीएल के 14वें सीजन के 13वें मैच में मंगलवार को चेन्नई में मुंबई इंडियंस (MI) का सामना दिल्ली कैपिटल्स (DC) से होगा. पिछले सीजन की उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स की टीम गत चैम्पियन मुंबई को पछाड़ने के लिए पूरी ताकत लगाएगी. चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में यह मुकाबला शाम 7.30 बजे शुरू होगा.

मुंबई इंडियंस की मजबूत टीम को अगर लगातार तीसरी जीत हासिल करनी है, तो उसे दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अपने मध्यक्रम की दिक्कतों को दूर करना होगा. अब तक तीन मैचों में दोनों ने 2-2 मैच जीते हैं.

Some not-so-fictional superheroes will take the field tonight 💙



Get ready for #DCvMI 🔥#YehHaiNayiDilli #IPL2021 @RishabhPant17 pic.twitter.com/MWPfB27B7f