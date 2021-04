IPL: चेन्नई सुपर किंग्स का धोनी को तोहफा, बतौर कप्तान 200वें मैच को बनाया यादगार

आईपीएल-14 का 12वां मुकाबला सोमवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स (RR) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के बीच खेला गया. सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के लिए ये मैच खास था. धोनी बतौर कप्तान सीएसके के लिए 200वें मैच में उतरे. महेंद्र सिंह धोनी और उनकी टीम ने इसे यादगार बनाते हुए राजस्थान रॉयल्स को 45 रनों से मात दे दी.

धोनी किसी एक फ्रेंचाइजी के लिए बतौर कप्तान 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी हैं. वैसे सीएसके की जर्सी में धोनी का यह 201वां मुकाबला था. धोनी ने सीएसके के लिए सिर्फ एक मैच में कप्तानी नहीं की है. वो मैच 2012 में चैम्पियंस लीग का था. धोनी उस मुकाबले में प्लेइंग इलेवन का हिस्सा जरूर थे. लेकिन उस मैच में कप्तानी का भार सुरेश रैना के हाथों में था.

महेंद्र सिंह धोनी के नाम सबसे ज्यादा टी20 मैचों में कप्तानी करने का रिकॉर्ड भी है. धोनी ने अब तक ओवरऑल 287 टी20 मैचों में कप्तानी की है. धोनी टी20 मैचों में सीएसके के अलावा टीम इंडिया, राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स की भी कप्तानी कर चुके हैं.

दूसरे नंबर पर वेस्टइंडीज के डैरेन सैमी हैं. सैमी ने ओवरऑल 208 टी20 मैचों में टीमों की कप्तानी की है. उनके बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली आते हैं. कोहली ने भारत और आरसीबी के लिए कुल 173 टी20 मैचों में टीमों की कप्तानी की है.

