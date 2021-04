IPL: पंजाब के खिलाफ ऋषभ पंत की कप्तानी का 'टेस्ट', दिल्ली कर पाएगी वापसी?

आईपीएल के 14वें सीजन के 11वें मैच में रविवार को मुंबई में दिल्ली कैपिटल्स (DC) का सामना किंग्स पंजाब (PBKS) से होगा. इस दौरान मुख्य मुकाबला दोनों टीमों के शीर्ष क्रम के बीच देखने को मिलेगा, जिसमें ऋषभ पंत के कप्तानी कौशल की भी परीक्षा होगी. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में यह मुकाबला शाम 7.30 बजे शुरू होगा.

दोनों टीमें अपना पिछला मैच गंवाने के बाद इस मैच में उतरेंगी, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स निश्चित तौर पर कागजों पर मजबूत टीम नजर आती है और ऐसे में उसका पलड़ा भारी लगता है.

🔵 𝕹𝖔𝖗𝖙𝖍𝖊𝖗𝖓 𝕯𝖊𝖗𝖇𝖞 🔴 Always a high-octane clash when we meet, time to go all guns blazing against our neighbours again 💙 #YehHaiNayiDilli #DCvPBKS #IPL2021 @RishabhPant17 @klrahul11 pic.twitter.com/6QEtx1YIWJ

PBKS vs DC: आंकड़े क्या कहते हैं..?

आईपीएल रिकॉर्ड की बात करें, तो किंग्स पंजाब और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अब तक (2008-2020) 26 मुकाबले हुए हैं. पंजाब ने 15 मैच जीते हैं, जबकि दिल्ली को 11 में सफलता मिली है. पिछले 5 मैचों में पंजाब ने दिल्ली को तीन बार मात दी.

जहां तक आईपीएल में कप्तानी का सवाल है, तो पंत अनुभवहीन हैं. पिछले मैच में उन्होंने अपने अनुभवी गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन का कोटा पूरा नहीं करवाया, जिससे टीम को नुकसान हुआ. उन्होंने टॉम कुरेन की मध्यम गति की गेंदबाजी पर भरोसा दिखाया.

इस मैच के लिए एनरिक नोर्तजे को अंतिम एकादश में शामिल किया जा सकता है, जिससे टीम के गेंदबाजी आक्रमण को मजबूती मिलेगी. पिछले मैच कुरेन की मध्यम गति की गेंदबाजी का क्रिस मॉरिस और डेविड मिलर ने भरपूर फायदा उठाया था.

पंजाब किंग्स को दूसरी तरफ अपने बल्लेबाजों की नाकामी के कारण चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ पराजय का सामना करना पड़ा था. दीपक चाहर की अतिरिक्त उछाल और मूवमेंट का उसके बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं था.

वानखेड़े स्टेडियम की पिच दूधिया रोशनी में शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों के सामने कुछ सवाल पैदा कर रहा है. नमी के कारण इस पिच पर तेज गेंदबाजों को मदद मिल रही है. ऐसे में केएल राहुल बनाम कैगिसो रबाडा तथा क्रिस वोक्स बनाम क्रिस गेल का मुकाबला रोचक होगा. आज राहुल अपना जन्मदिन मना रहे हैं. वह 29 साल के हो गए.

Mirror mirror on the wall, we know he's the 𝐊𝐋𝐚𝐬𝐬𝐢𝐞𝐬𝐭 of 'em all 🤩



Happiest of birthdays to the one and only ❤️#SaddaPunjab #PunjabKings #CaptainPunjab #HappyBirthdayKLRahul pic.twitter.com/LgTxMkkHWe