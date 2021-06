श्रीलंका दौरे की भारतीय टीम मुंबई पहुंची, 28 जून तक रहेगी क्वारनटीन

शिखर धवन की अगुआई वाली भारत की सीमित ओवरों की टीम के सदस्य मुंबई पहुंचे और सीधे दो हफ्ते के पृथकवास पर चले गए. टीम के सदस्य 28 जून तक पृथकवास पर रहेंगे और इस दौरान हर दूसरे दिन उनका आरटी-पीसीआर परीक्षण होगा तथा छह परीक्षण पूरे होने के बाद टीम श्रीलंका के खिलाफ 13 जुलाई से शुरू हो रही छह मैचों की सीरीज के लिए कोलंबो रवाना होगी.

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने धवन सहित कुछ खिलाड़ियों की तस्वीर पोस्ट करते हुए ट्वीट किया, ‘टीम इंडिया की श्रीलंका दौरे की सीमित ओवरों की टीम मुंबई में एकत्रित हो चुकी है. टीम में कुछ नए और खुशनुमा चेहरे देखकर अच्छा लग रहा है.’

#TeamIndia’s limited-overs squad for the Sri Lanka series has assembled in Mumbai 👌



Good to see some new and happy faces in the squad 🙂🙂#SLvIND pic.twitter.com/30nA6lM3PT