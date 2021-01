IND vs AUS: पुरुष टेस्ट मैच में पहली बार महिला अंपायर, ऑस्ट्रेलिया की पोलोसाक ने रचा इतिहास

गुरुवार को टेस्ट क्रिकेट में एक बड़े बदलाव की शुरुआत हुई. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी टेस्ट में महिला अंपायर ने मैच की कमान संभाली. पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली महिला मैच अधिकारी के तौर पर क्लेयर पोलोसाक ने मैदान में कदम रखा.

ऑस्ट्रेलिया की 32 साल की पोलोसाक मैच में चौथे अंपायर की भूमिका में हैं. वह इससे पहले पुरुष वनडे इंटरनेशनल मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनने की उपलब्धि हासिल कर चुकी हैं.

क्लेयर पोलोसाक को बधाई संदेश मिल रहे हैं. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने अपने ट्वीट में लिखा- पहले पुरुष वनडे मैच और अब टेस्ट मैच की पहली महिला अंपायर होना गर्व की बात है. बधाई हो क्लेयर!

The list of accomplishments grows for Claire Polosak!



After becoming the first woman to officiate men's ODI, she today becomes the first woman to officiate a men's Test match. Congratulations Claire! 👏 #AUSvIND pic.twitter.com/ON9mg7Fc60