Ind vs Eng: 6,6,4...कोहली ने ऐसे की इंग्लैंड के सबसे खतरनाक गेंदबाज की जमकर धुलाई

टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज के तीसरे मैच में जबरदस्त बल्लेबाजी की. उन्होंने 46 गेंदों पर शानदार 77 रन बनाए. कोहली ने अपनी इस पारी में 4 छक्के और 8 चौके मारे. उन्होंने इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड की क्लास ली. कोहली ने पारी के 18वें ओवर में लगातार दो छक्के और एक चौका मारा. वुड के इस ओवर में कुल 17 रन बने.

मार्क वुड के ओवर की पहली गेंद का सामना हार्दिक पंड्या ने किया. उन्होंने इसे डॉट खेला. दूसरी गेंद पर सिंगल लेकर उन्होंने स्ट्राइक विराट कोहली को दी. कोहली ने तीसरी और चौथी गेंद पर छक्का मारा. इसके बाद पांचवीं गेंद पर उन्होंने चौका लगाया. ओवर की आखिरी गेंद कोहली ने डॉट खेली.

कोहली जब बल्लेबाजी करने उतरे थे तो टीम इंडिया मुश्किल में थी. 20 रन पर उसके दो विकेट गिर चुके थे. दोनों ही विकेट मार्क वुड ने लिए. इसके बाद ईशान किशन के रूप में भारत को तीसरा झटका लगा. स्कोरबोर्ड पर 24 रन ही लगे थे. कोहली ने ऋषभ पंत के साथ चौथे विकेट के लिए 40 रनों की साझेदारी की. पंत 25 रन बनाकर आउट हुए. पंत के बाद बैटिंग करने श्रेयस अय्यर ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक सके. वह 9 रन बनाकर मार्क वुड का शिकार बने.

2⃣7⃣th T20I fifty for @imVkohli ! 👏👏 #TeamIndia captain notches up his 2⃣nd successive half-century. 👌👌

इसके बाद कोहली ने हार्दिक पंड्या के साथ मोर्चा संभाला. दोनों के बीच छठे विकेट के लिए 70 रनों की साझेदारी हुई. कोहली ने 25 गेंदों का सामना करने के बाद गेयर बदला. उन्होंने पहली 25 गेंदों पर 23 और आखिरी 21 गेंदों पर 54 रन बनाए. वहीं, टीम इंडिया ने आखिरी के 5.3 ओवरों में 70 रन बनाए.

An entertaining 70-run partnership between Virat Kohli and Hardik Pandya helps India post 156/6.



The 🇮🇳 skipper top-scores with a 46-ball 77*