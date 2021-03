कोहली बोले- जिंदगी में कभी शतक के लिए नहीं खेला, तभी इतने अधिक सैकड़े लगा दिए

अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में 70 शतक लगा चुके भारतीय कप्तान विराट कोहली पिछली 43 पारियों से सैकड़ा नहीं जड़ पाए हैं, लेकिन उन्होंने साफ किया कि वह कभी किसी व्यक्तिगत उपलब्धि को ध्यान में रखकर बल्लेबाजी नहीं करते हैं.

कोहली ने इसके साथ ही कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में जॉनी बेयरस्टो (124) और बेन स्टोक्स (99) की साझेदारी के दौरान उनके पास कोई मौका नहीं था, लेकिन जब दो शीर्ष टीमें खेलती हैं तो एक टीम आसान जीत दर्ज कर लेती है. इंग्लैंड ने 337 रनों का बड़ा लक्ष्य हासिल करके 6 विकेट से जीत हासिल करके सीरीज 1-1 से बराबर की.

