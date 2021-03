Ind vs Eng: राहुल का खुलासा, शतक जड़ने के बाद क्यों अनोखे अंदाज में मनाया जश्न

इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में फ्लॉप रहने वाले टीम इंडिया के बल्लेबाज केएल राहुल ने वनडे सीरीज में शानदार वापसी की है. उन्होंने सीरीज के दूसरे मैच में 108 रनों की पारी खेली. राहुल के करियर का ये पांचवां शतक है. राहुल ने शतक जड़कर आलोचकों को करारा जवाब दिया है. राहुल टी20 सीरीज में खराब प्रदर्शन के कारण फैन्स के निशाने पर थे. उन्होंने वनडे सीरीज के पहले मैच में भी अर्धशतक बनाया था.

राहुल पुणे में खेले जा रहे वनडे सीरीज के दूसरे मैच में चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे. वह जब क्रीज पर आए थे, तो टीम इंडिया 37 रनों पर दो विकेट गंवा चुकी थी. इसके बाद राहुल ने कप्तान विराट कोहली के साथ तीसरे विकेट के लिए 121 रनों की साझेदारी की. विराट कोहली 66 रन बनाकर आउट हुए. कोहली के आउट होने के बाद राहुल ने ऋषभ पंत के साथ ताबड़तोड़ रन बनाए. दोनों ने चौथे विकेट के लिए 113 रनों की पार्टनरशिप की.

💯 for @klrahul11 A fine century from KL Rahul. His 5th in ODIs 👏👏 Live - https://t.co/RrLvC29Iwg #INDvENG @Paytm pic.twitter.com/BWItopNq3b

केएल राहुल ने 108 रनों की पारी में 7 चौके और 2 छक्के जड़े. उन्होंने 114 गेंदों का सामना किया. राहुल ने 108 गेंदों में शतक पूरा किया. राहुल के शतक के बदौलत टीम इंडिया ने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 336 रन बनाए. इंग्लैंड को सीरीज में बने रहने के लिए ये मैच हर हाल में जीतना होगा. पुणे में ही खेले गए पहले मैच में उसे 66 रनों से हार का सामना करना पड़ा था.

ऐसे मनाया जश्न

44वें ओवर की पहली गेंद पर शतक पूरा करने के बाद केएल राहुल ने बल्ला उठाकर अभिवादन किया. उसके बाद उन्होंने बल्ला नीचे रखा और हेलमेट उतारा. फिर दोनों हाथों को कानों तक ले गए. मानो वह बताना चाह रहे हों कि लोग कुछ भी बोलते रहें... उन पर कोई असर नहीं होता. वह अपनी मेहनत जारी रखते हैं और शतक जड़कर उन्होंने दिखा दिया.

वो कहते हैं न "Form is temporary but class is Permanent".. he hence proved that!!🤙🏽#INDvENG #KLRahul pic.twitter.com/aZg2blpCCY