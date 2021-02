टेस्ट क्रिकेट में वेस्ट इंडीज का धमाका, एशिया में सबसे बड़े टारगेट को किया हासिल

वेस्ट इंडीज ने बांग्लादेश के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मैच में इतिहास रच दिया. बांग्लादेश के चटगांव में खेले गए इस मैच में उसने 395 रनों के लक्ष्य को हासिल करने के साथ कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए. वो एशिया में सबसे बड़े लक्ष्य को हासिल करने वाली टीम बन गई है. इसके अलावा उसने ओवरऑल पांचवें सबसे बड़े टारगेट को भी हासिल किया है.

वेस्ट इंडीज की इस जीत के हीरो काइल मेयर्स रहे. अपने पहले टेस्ट में उन्होंने नाबाद दोहरा शतक ठोक दिया और वेस्ट इंडीज को तीन विकेट से शानदार जीत दिलाई. मेयर्स ने नाबाद 210 रनों की पारी खेली. उन्होंने 310 गेंदों की अपनी नाबाद पारी में 20 चौके और 7 छक्के लगाए. पहली पारी में 40 रन बनाने वाले मेयर्स ने मैच में कुल 250 रन बनाए. वो वेस्ट इंडीज की ओर से डेब्यू मैच में दूसरा सबसे ज्यादा स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.

यही नहीं, चौथे विकेट के लिए उन्होंने नुक्रमाह बोनर (86) के साथ 216 रन की साझेदारी की. 1984 के बाद किसी भी विकेट के लिए वेस्टइंडीज की ये चौथी पारी में सबसे बड़ी साझेदारी, जो गेम चेंजर भी साबित हुई. मेयर्स चौथी पारी में दोहरा शतक जड़ने वाले दुनिया के छठे खिलाड़ी हैं. इसके अलावा टेस्ट डेब्यू में सबसे ज्यादा स्कोर बनाने की लिस्ट में वो पांचवें नंबर पर आ गए हैं.

🔸Fifth-highest score on Test debut



🔸Second-highest by a West Indies player



🔸Only the sixth batsman ever to score a fourth-innings Test double ton



Take a bow, Kyle Mayers 🌟#BANvWI pic.twitter.com/scirmxoJWr