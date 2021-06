French Open: नडाल और जोकोविच का जोरदार आगाज, सीधे सेटों में जीते

लाल बजरी के बादशाह राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में अपने दबदबे के अनुरूप प्रदर्शन करते हुआ सीधे सेटों में जीत दर्ज कर अपने अभियान की शुरुआत की. फ्रेंच ओपन में अपने 14वें खिताब और रिकॉर्ड 21वें ग्रैंड स्लैम खिताब की कवायद में लगे नडाल ने पहले दौर के मैच में ऑस्ट्रेलिया के 21 वर्षीय अलेक्सी पोपिरिन को 6-3, 6-2, 7-6 (3) से हराया.

इस तरह से उन्होंने फ्रेंच ओपन में लगातार 26 सेट जीत लिये हैं. इनमें डोमिनिक थीम के खिलाफ 2019 के फाइनल के आखिरी दो सेट तथा 2020 के सात मैचों में सभी 21 सेट में जीत शामिल हैं. कोविड-19 के कारण पिछले साल फ्रेंच ओपन सितंबर-अक्टूबर में खेला गया था.

नडाल ने जीत के बाद कहा, 'मैं चोट को लेकर थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन यह अतीत की बात है. इस बार सब कुछ अधिक सहज है.'

नडाल तीसरे सेट में 5-2 से पीछे चल रहे थे, लेकिन इसके बाद उनके अनुभव के सामने पोपिरिन की एक नहीं चली. नडाल ने इस बीच ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को गलतियां करने के लिए मजबूर किया.

