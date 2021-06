PAK कप्तान बाबर आजम ने अपनी चचेरी बहन से की सगाई, अगले साल करेंगे शादी

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. वह अगले साल शादी करेंगे. उन्होंने अपनी चचेरी बहन के साथ सगाई कर ली है. बाबर आजम पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) के दूसरे चरण में हिस्सा लेने के लिए अबु धाबी में हैं. वह क्वारनटीन में हैं और खुलासा हुआ है कि उन्होंने सगाई कर ली है और अगले साल शादी करेंगे.

बाबर आजम पीएसएल में कराची किंग्स के लिए खेलते हैं. टूर्नामेंट के बचे हुए 20 मैच 9 जून से खेले जा सकते हैं. बाबर आजम सगाई की खबर को सीक्रेट रखना चाहते थे. हालांकि पाकिस्तानी चैनल जियो न्यूज के मुताबिक, पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों को बाबर आजम की सगाई के बारे में जानकारी थी.

"Babar Azam" is already engaged with his cousin & they will marry next year. Now it's confirmed & amazingly all team members already know it. Congratulations @babarazam258 Credit: @geonews_urdu #BabarAzam pic.twitter.com/0swsHWLKM1

हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व टेस्ट कप्तान अजहर अली ने ट्विटर पर सवाल-जवाब सेशन के दौरान बाबर की शादी का जिक्र छेड़ दिया था. दरअसल एक फैन ने अजहर अली से कहा कि वह बाबर आजम को क्या सलाह देना चाहेंगे. इस पर अजहर ने जवाब में लिखा, 'शादी कर ले.'

बाबर आजम पर लग चुका है ये आरोप

पाक कप्तान बाबर आजम पर यौन शोषण का आरोप लग चुका है. हमिजा मुख्तार नाम की महिला ने आरोप लगाया था कि इस क्रिकेटर ने उनका यौन शोषण किया, जबर्दस्ती गर्भपात कराया और उनसे शादी का झूठा वादा किया. पीड़िता ने कहा था कि बाबर और मैं एक ही स्कूल में पढ़ते थे. हम एक ही मोहल्ले में रहते थे. उन्होंने मुझे प्रपोज किया और मैंने उसे स्वीकार कर लिया था. उस वक्त उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू नहीं किया था.

So this lady has made accusations against Babar Azam "he promised to marry me, he got me pregnant, he beat me up, he threatened me and he used me"

Video courtesy 24NewsHD pic.twitter.com/PTkvdM4WW2