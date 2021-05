सौराष्ट्र के पूर्व क्रिकेटर और BCCI रेफरी राजेंद्रसिंह जडेजा का कोरोना से निधन

सौराष्ट्र के पूर्व तेज गेंदबाज और भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) के रेफरी राजेंद्रसिंह जडेजा का कोविड-19 संक्रमण के कारण निधन हो गया. सौराष्ट्र क्रिकेट संघ (SCA) ने रविवार को यह जानकारी दी. जडेजा 66 साल के थे.

एससीए ने बयान में कहा, ‘एससीए में सभी राजेंद्रसिंह जडेजा के असामयिक निधन से दुखी हैं, जो सौराष्ट्र के अतीत के सबसे शानदार क्रिकेटरों में से एक थे. कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए आज (रविवार) तड़के उनका निधन हुआ.’

जडेजा दाएं हाथ के उम्दा तेज गेंदबाज होने के अलावा अच्छे ऑलराउंडर भी थे. उन्होंने 50 प्रथम श्रेणी (1974/75-1986/87) और 11 लिस्ट-ए मैचों में क्रमश: 134 और 14 विकेट चटकाए. उन्होंने इन दोनों प्रारूपों में क्रमश: 1,536 और 104 रन भी बनाए.

जडेजा 53 प्रथम श्रेणी, 18 लिस्ट ए और 34 टी20 मैचों में बीसीसीआई के आधिकारिक रेफरी भी रहे. वह सौराष्ट्र क्रिकेट संघ के चयनकर्ता, कोच और टीम मैनेजर भी रहे.

टीम इंडिया के मुख्य कोच रवि शास्त्री ने राजेंद्रसिंह जडेजा के निधन पर शोक व्यक्त किया है. शास्त्री ओर जडेजा मुंबई क्रिकेट की मशहूर टीम निरलोन्स की तरफ से खेला करते थे.

शास्त्री ने ट्वीट किया, 'निरलोन्स मुंबई और वेस्ट जोन के साथी और कई वर्षों से मित्र रहे राजू जडेजा को कोविड जटिलताओं के कारण गंवाना वास्तव में दुखद है. वह भद्रजन थे. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे.'

Really sad to lose a colleague from Nirlons Mumbai and West Zone and a friend for many years, Raju Jadeja due to COVID complications. A gentleman to the core. May his soul rest in peace... Om Shanti 🙏🏻 pic.twitter.com/1HUUBpb3vP