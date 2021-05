भुवनेश्वर ने तोड़ी चुप्पी, बोले- टीम में चयन हो या नहीं, तीनों फॉर्मेट में खेलना चाहता हूं

भारतीय टीम के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने कहा कि टीम में चयन हो या नहीं वह टेस्ट सहित सभी प्रारूपों में खेलना चाहते हैं. इंग्लैंड दौरे के लिए चुनी गई भारतीय टीम में भुवनेश्वर कुमार को जगह नहीं मिलने पर सवाल उठने के बाद एक मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया था कि भुवनेश्वर अब टेस्ट क्रिकेट में नहीं खेलना चाहते हैं.

31 साल के भुवनेश्वर ने शनिवार को ट्विटर पर लिखा, ‘मेरे बारे में कुछ लेख छपे हैं कि मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहता. मैं ये साफ कर दूं कि टीम में चयन हो या नहीं, मैं खुद को हमेशा क्रिकेट के तीनों प्रारूपों के लिए तैयार रखता हूं और यह आगे भी जारी रहेगा.’

There have been articles about me not wanting to play Test cricket. Just to clarify, I have always prepared myself for all three formats irrespective of the team selection and will continue to do the same.

Suggestion - please don’t write your assumptions based on “sources”!