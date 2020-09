IPL: आज जीत की हैट्रिक लगा पाएगी दिल्ली? SRH को चाहिए पहली जीत

आईपीएल के 13वें सीजन के 11वें मुकाबले में मंगलवार को दिल्ली कैपिटल्स (DC) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) में मुकाबला होगा. अबु धाबी में यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7.30 बजे से खेला जाएगा. लगातार दो जीत से दिल्ली कैपिटल्स टीम के हौसले बुलंद हैं, जबकि सनराइजर्स ने अपने दोनों मुकाबले गंवाए हैं.

डेविड वॉर्नर की अगुवाई वाली सनराइजर्स हैदराबाद टूर्नामेंट की इकलौती टीम है, जिसे पहली जीत का इंतजार है. दिल्ली कैपिटल्स ने शुरुआती दोनों मैचों में शानदार जज्बा दिखाया और हौसला बढ़ाने वाली जीत दर्ज की है. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम ने किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) को सुपर ओवर तक चले मैच में हराने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को आसानी मात दी. टीम तालिका में शीर्ष पर है.

A look at the Points Table after Match 10 of #Dream11IPL. pic.twitter.com/prp8OIj3aV — IndianPremierLeague (@IPL) September 28, 2020

SRH vs DC: आंकड़े क्या कहते हैं..?

आईपीएल रिकॉर्ड की बात करें, तो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम बेहतर स्थिति में है. दोनों के बीच अब तक 15 मुकाबले (2013-2019) हो चुके हैं, जिनमें से सनराइजर्स ने 9 और दिल्ली ने 6 मैच जीते हैं.

सनराइजर्स की कोशिश इस मैच से टूर्नामेंट में वापसी करने की होगी. सत्र की शुरुआती मुकाबले में जॉनी बेयरस्टो (61) और मनीष पांडे (34) की पारी से बेहतर स्थिति में होने के बाद भी टीम 164 रनों के लक्ष्य को हासिल करने में नाकाम रही.

कोलकाता नाइटराइडर्स (KKR) के खिलाफ दूसरे मैच में भी टीम बड़ा स्कोर खड़ा करने में नाकाम रही. इस मुकाबले में ऋद्धिमान साहा की धीमी बल्लेबाजी की आलोचना हुई. उनसे उम्मीद होगी की वह प्रारूप के मुताबिक बल्लेबाजी करेंगे.

दिल्ली के लिए दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाजों की जोड़ी कैगिसो रबाडा और एनरिक नोर्तजे नई गेंद से बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जबकि स्पिनरों में अक्षर पटेल और अमित मिश्रा ने रविचंद्रन अश्विन की अनुपस्थिति में भी शानदार खेल दिखाया.

अश्विन पहले मैच में चोटिल हो गए थे और सनराइजर्स के खिलाफ उनके खेलने की संभावना कम है. लेग स्पिनर मिश्रा ने कहा, ‘यह गंभीर चोट नहीं है, उन्होंने सोमवार को नेट्स पर गेंदबाजी की, वह जल्दी वापसी करेंगे. वह फिजियो की निगरानी में है. एक और मैच से बाहर रह सकते हैं.’

बल्लेबाजी में एक बार फिर अनुभवी शिखर धवन और युवा पृथ्वी शॉ पर अच्छी शुरुआत दिलाने का दारोमदार होगा. ऋषभ पंत और अय्यर ने चेन्नई के खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी कर लय में होने के संकेत दिए.

ऑस्ट्रेलियाई हरफनमौला मार्कस स्टोइनिस ने भी बल्ले से उपयोगी योगदान दिया है, जबकि टीम को वेस्टइंडीज के शिमरोन हेटमेयर से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी.

सनराइजर्स के लिए मध्यक्रम कमजोर कड़ी है. टीम को अगर टूर्नामेंट में पहली जीत दर्ज करनी है तो वॉर्नर और बेयरस्टो के अलावा दूसरे बल्लेबाजों को भी योगदान करना होगा.

आईपीएल का खिताब 2016 में जीतने वाली टीम ने चोटिल मिशेल मार्श की जगह अफगानिस्तान के ऑफ स्पिनर मोहम्मद नबी को मैदान में उतारा था. नबी ने गेंद और बल्ले से अच्छा योगदान दिया था. टीम हालांकि इस मैच में मध्यक्रम को मजबूत करने के लिए नबी की जगह केन विलियमसन को अंतिम 11 में शामिल कर सकती है.

टीमें इस प्रकार हैं -

सनराइजर्स हैदराबाद

डेविड वॉर्नर (कप्तान), जॉनी बेयरस्टो (विकेटकीपर), केन विलियमसन, मनीष पांडे, श्रीवत्स गोस्वामी, विराट सिंह, प्रियम गर्ग, ऋद्धिमान साहा (विकेटकीपर), अब्दुल समद, विजय शंकर, मोहम्मद नबी, राशिद खान, अभिषेक शर्मा, बी संदीप, संजय यादव, फेबियन एलेन, भुवनेश्वर कुमार, खलील अहमद, संदीप शर्मा, शाहबाज नदीम, सिद्धार्थ कौल, बिली स्टैनलेक, टी नटराजन, बासिल थम्पी.

दिल्ली कैपिटल्स

श्रेयस अय्यर (कप्तान), रविचंद्रन अश्विन, शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, शिमरोन हेटमेयर, कैगिसो रबाडा, अजिंक्य रहाणे, अमित मिश्रा, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ईशांत शर्मा, अक्षर पटेल, संदीप लामिछाने, कीमो पॉल, डैनियल सैम्स, मोहित शर्मा, एनरिच नोर्तजे, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), अवेश खान, तुषार देशपांडे, हर्षल पटेल, मार्कस स्टोइनिस, ललित यादव.