IPL: सुपर ओवर में ईशान किशन को क्यों नहीं भेजा? कप्तान रोहित ने बताई ये वजह

आईपीएल के 13वें सीजन के 10वें मैच का नतीजा सुपर ओवर में निकला. दुबई में रोमांच से भरे बड़े स्कोर वाले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर तीन विकेट पर 201 रन का मजबूत स्कोर बनाया था. मुंबई इंडियंस ने इसके जवाब में पांच विकेट पर 201 रन बनाकर मैच को सुपर ओवर तक पहुंचाया.

मुंबई की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसके तीन विकेट 39 रनों पर निकल गए थे. हार्दिक पंड्या (15) भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए और 78 के स्कोर पर चौथा विकेट भी गिर गया. ऐसे में 22 साल के ईशान किशन ने कीरोन पोलार्ड के साथ पांचवें विकेट के लिए 119 रनों की साझेदारी कर टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाया.

ईशान किशन ने 58 गेंदों पर 2 चौके और 9 छक्के की मदद से 99 और पोलार्ड ने 24 गेंदों पर 3 चौके और 5 छक्के की मदद से नाबाद 60 रन बनाए.

मैच टाई होने पर मुंबई ने सुपर ओवर में बल्लेबाजी के लिए किशन की बजाय कीरोन पोलार्ड और हार्दिक पंड्या को बल्लेबाजी के लिए उतारा. लेकिन नवदीप सैनी ने इस ओवर में केवल 7 रन दिए. जवाब में एबी डिविलियर्स और विराट कोहली की जोड़ी आरसीबी के लिए 8 रनों का लक्ष्य हासिल करने में सफल रही.

मैच के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने माना, 'ईशान (किशन) की पारी ने मुकाबले में हमारी वापसी कराई. पोली (किरोन पोलार्ड) हमेशा की तरह शानदार रहे. उन्होंने कहा कि किशन थके हुए थे और ताजा महसूस नहीं कर रहे थे. इसलिए हमने सुपर ओवर में उन्हें बल्लेबाजी के लिए नहीं भेजा.'

सोशल मीडिया में ईशान की तस्वीरें वायरल हो गई हैं, जिसमें वह काफी निराश दिख रहे हैं. साथ ही बेहतरीन पारी के लिए उन्हें शाबाशी भी मिल रही है.

रोहित ने कहा, 'वह (ईशान) थके हुए थे और सहज नहीं थे. हमें लगा कि उन्हें भेज सकते हैं, लेकिन वह तरोताजा महसूस नहीं कर रहे थे. हम हार्दिक पर लंबी हिटिंग के लिए भरोसा करते हैं, लेकिन वह सफल नहीं हो सके.'

202 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने के बारे में रोहित ने कहा कि हमने अच्छी शुरुआत नहीं की. मुझे लगा कि हमारे पास जो बैटिंग पावर है, उससे हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं. लेकिन पहले 6-7 ओवरों में हम लय नहीं हासिल कर सके.'

रोहित को पूरा भरोसा था कि जब तक पोलार्ड क्रीज पर हैं, मैच में बने रहेंगे. उन्होंने कहा, 'पोली (पोलार्ड) के रहते कुछ भी हो सकता है. दूसरी तरफ ईशान गेंदों को अच्छी तरह से हिट कर रहे थे. हमें पूरा विश्वास था कि हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं.'

दो ओवरों में 49 रन बनने से आरसीबी की टीम दबाव में आ गई थी. नवदीप सैनी ने 19वें ओवर में 12 रन दिए और इस तरह से मुंबई को आखिरी ओवर में 19 रन चाहिए थे. इसुरू उदाना गेंदबाज थे. पहली दो गेंदों पर दो रन बने. किशन ने तीसरी और चौथी गेंद को छक्के के लिए भेजा, लेकिन पांचवीं गेंद पर वह डीप मिड विकेट पर कैच दे बैठे और शतक से चूक गए. आखिरकार पोलार्ड ने चौका जड़कर स्कोर बराबर किया.

That brilliant innings by Ishan Kishan comes to an end on 99.



AND it's a SUPER OVER!!!! pic.twitter.com/y0K7mTrqO7