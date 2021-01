IND vs AUS: टीम इंडिया के पास ही रहेगी बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी, ब्रिस्बेन में चाहिए सिर्फ ड्रॉ

सिडनी में शानदार जज्बा दिखाने के बाद टीम इंडिया गाबा में अंतिम टेस्ट के लिए तैयारी में जुटी है. अपने खिलाड़ियों की चोटों से परेशान टीम प्रबंधन प्लेइंग इलेवन पर अंतिम फैसला शुक्रवार सुबह ही ले पाएगा. अब तक 1-1 से बराबर चार टेस्ट मैचों की इस सीरीज की निर्णायक जंग ब्रिस्बेन में होगी. मैच 15 जनवरी से खेला जाएगा, जो भारतीय समयानुसार सुबह 5.30 बजे शुरू होगा.

भारतीय टीम ने ब्रिस्बेन में (1947-2014) 6 टेस्ट मैच खेले हैं, उसे अब भी जीत का इंतजार है. ऑस्ट्रेलियाई टीम 1988 के बाद यहां टेस्ट मैच नहीं हारी है. कंगारू टीम ने ब्रिस्बेन में पिछले सातों टेस्ट मैच जीते हैं. ऐसे में अंजिक्य रहाणे की कप्तानी में इतिहास रचने का मौका है.

बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी पर कब्जा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया को हर हाल में जीत की जरूरत है, लेकिन भारत का काम ड्रॉ से भी चल जाएगा. ड्रॉ रहने पर अगले दो साल तक भारत के पास ही यह ट्रॉफी रहेगी. टीम इंडिया 2018/19 सीरीज की विजेता है.

अब इस टीम को नए दशक के पहले टेस्ट में ऐसे मैदान पर खेलना है, जहां ऑस्ट्रेलियाई टीम 33 साल से नहीं हारी है. भारतीय टीम के सामने गाबा की जीवंत पिच पर चुनौती कड़ी होगी. उसके शीर्ष खिलाड़ी चोटों के कारण निर्णायक टेस्ट खेलने के लिए उपलब्ध नहीं हैं.

