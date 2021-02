कोहली बोले- शार्दुल और सुंदर की बैटिंग देख रहा था तभी डॉक्टर ने मुझे और अनुष्का को अंदर बुलाया

टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच आज (शुक्रवार) से चार टेस्ट मैचों की सीरीज की शुरुआत हो रही है. कप्तान विराट कोहली इस सीरीज को लेकर काफी उत्साहित हैं. कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में सीरीज के पहले मैच के बाद भारत लौटने का फैसला किया था. विराट ने पैतृक अवकाश लिया था.

एडिलेड में हुए सीरीज के पहले टेस्ट की दूसरी पारी में भारतीय टीम सिर्फ 36 रनों पर ऑल आउट हो गई थी. इसके बाद उसने जो वापसी की वह ऐतिहासिक बन गई. हालांकि वह दूसरा देश था और और दूसरी सीरीज, हालांकि भारतीय कप्तान ने बताया कि अपने पहले बच्चे का जन्म का मौका छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी साफ किया जब डॉक्टर ने उन्हें और अनुष्का शर्मा को अंदर बुलाया तो वह फोन पर वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर की पारी देख रहे थे.

कोहली ने गुरुवार को इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज की पूर्व संध्या पर कहा, 'मुझे नहीं लगता कि दोनों की तुलना की जा सकती है. मेरे लिए पिता बनना मेरे जीवन का सबसे शानदार लम्हा है और यह रहेगा.'

A happy father 😊

A proud cricketer 🙌@imVkohli reflects on the joy of becoming a father and watching #TeamIndia win the Test series in Australia. 👏👏 pic.twitter.com/h9sYQJ2kUb