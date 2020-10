IPL: आज भिड़ेंगे कोहली और अय्यर, प्वाइंट टेबल पर ऊपर चढ़ने की 'जंग'

आईपीएल के 13वें सीजन के 19वें मुकाबले में सोमवार को दुबई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) आमने-सामने होंगे. दोनों टीमों ने तीन-तीन मुकाबले जीते हैं. अंक तालिका में बेहतर नेट रन रेट के आधार पर दिल्ली दूसरे और बेंगलुरु तीसरे स्थान पर है. यह मुकाबला शाम 7.30 बजे शुरू होगा.

अब तक प्रभावशाली प्रदर्शन करने वाली दो टीमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स जब यहां आमने-सामने होंगी, तो श्रेयस अय्यर की कुशल कप्तानी के सामने अनुभवी विराट कोहली की रणनीतिक चालों की भी परीक्षा होगी. आरसीबी और दिल्ली दोनों टीमें मजबूत नजर आ रही हैं और इन दोनों ने चार मैचों में 3-3 में जीत दर्ज की है.

RCB vs DC : आंकड़े क्या कहते हैं..?

आईपीएल रिकॉर्ड की बात करें, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अब तक 24 मुकाबले (2008-2019) हो चुके हैं. बेंगलुरु ने 13 और दिल्ली ने 8 मैच जीते हैं, जबकि 2013 में एक मुकाबला टाई रहने पर सुपर ओवर में बेंगलुरु ने बाजी मारी थी. दोनों के बीच एक मुकाबला बेनतीजा कहा था. यानी बेंगलुरु 14-8 से आगे है. (दिल्ली कैपिटल्स ही पहले दिल्ली डेयरडेविल्स थी)



श्रेयस अय्यर ने जहां टीम के चारों मैचों में अच्छा फॉर्म दिखाया, वहीं कोहली ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अर्धशतक जड़कर शानदार वापसी की. अय्यर ने शनिवार को फिर से अपना कौशल दिखाया और 38 गेंदों पर 88 रन बनाए. उनके अलावा पृथ्वी शॉ ने 66 रनों की पारी खेली जिससे दिल्ली ने कोलकाता नाइटराइडर्स (KKR) को 18 रनों से हराया.

कप्तान कोहली ने आरसीबी की रॉयल्स के खिलाफ 8 विकेट की आसान जीत में 53 गेंदों पर नाबाद 72 रन बनाकर फॉर्म में वापसी की. अब ये दोनों कप्तान सोमवार को आगे बढ़कर नेतृत्व करना चाहेंगे और एक- दूसरे को पीछे छोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे.

दिल्ली के लिए शिखर धवन का फॉर्म चिंता का विषय है. दिल्ली के लिए अच्छी बात यह है कि ऋषभ पंत ने केकेआर के खिलाफ 17 गेंदों पर 38 रन बनाकर अपनी आक्रामकता की झलक दिखा दी है. यही नहीं मार्कस स्टोइनिस और शिमरॉन हेटमेयर जैसे आक्रामक बल्लेबाज भी टीम में हैं.

पेसर कैगिसो रबाडा ने दिल्ली की गेंदबाजी की कमान अच्छी तरह से संभाली है, हालांकि केकेआर के खिलाफ वह नहीं चल पाए. दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज एनरिक नोर्तजे ने शुरुआती और डेथ ओवरों में दिल्ली की तरफ से शानदार भूमिका निभाई है.

केकेआर के खिलाफ नोर्तजे ने 19वें ओवर में कसी हुई गेंदबाजी की. पेसर ईशांत शर्मा की जगह चुने गए हर्षल पटेल ने भी चार ओवरों में 34 रन देकर 2 विकेट लिए, लेकिन फिट होकर टीम में वापसी करने वाले रविचंद्रन अश्विन और स्टोइनिस प्रभाव नहीं छोड़ पाए.

आरसीबी की तरफ से युवा ओपनर देवदत्त पडिक्कल ने शीर्ष क्रम में अच्छा प्रदर्शन किया है. उन्होंने अब तक चार मैचों में तीन अर्धशतक की मदद से 174 रन बनाए हैं. अगर एरॉन फिंच भी बड़ी पारी खेलने में सफल रहते हैं तो आरसीबी की सलामी जोड़ी को रोकना आसान नहीं होगा.

The team management has backed the 20-year-old Devdutt Padikkal and he has not let them down. Hear more on the fantastic start to his IPL career from himself and the people who have observed him from close quarters.#PlayBold #IPL2020 #WeAreChallengers #Dream11IPL pic.twitter.com/9QZ4ex4I2x