IND vs AUS: अपने जोड़ीदार की वापसी से हेजलवुड खुश, बोले- पिंक टेस्ट में दिखेगा दम

तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने कहा कि भारत के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए मिशेल स्टार्क की वापसी से ऑस्ट्रेलियाई टीम मजबूत होगी. इस सीनियर तेज गेंदबाज का गुलाबी गेंद के मैचों में प्रदर्शन शानदार रहा है.

बाएं हाथ के तेज गेंदबाज स्टार्क ने सात डे-नाइट टेस्ट मैचों में गुलाबी गेंद से 19.23 की औसत से 42 विकेट चटकाए हैं. वह पारिवारिक समस्या के कारण छुट्टी के बाद सोमवार को टीम से जुड़ जाएंगे. एडिलेड में पिंक टेस्ट 17 दिसंबर खेला जाएगा.

हेजलवुड ने रविवार को एडिलेड में वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, ‘वह निश्चित रूप से हमारी टीम और गेंदबाजी आक्रमण का अहम हिस्सा हैं. हर कोई गुलाबी गेंद के साथ उनके आंकड़ों का जानता है. हम उनका स्वागत करते हैं.’

#DidYouKnow Mitchell Starc is the leading wicket-taker in day/night Tests with 4⃣2⃣ scalps!



The second on the list, Nathan Lyon, has 28 🤯 pic.twitter.com/76OtMhHyuJ