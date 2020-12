NZ vs WI: विंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में जीत के करीब न्यूजीलैंड

न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच रविवार को दूसरे क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन खराब रोशनी के कारण खेल रोक दिया गया और मेजबान टीम पारी की जीत और सीरीज में स्वीप करने के करीब है.

स्टंप तक वेस्टइंडीज की टीम दूसरी पारी में 244 रनों पर 6 विकेट गंवा चुकी थी. फिर खराब रोशनी के कारण खेल जल्दी रोक दिया गया. वह अब भी न्यूजीलैंड से 85 रनों से पिछड़ रही है, जिसने उसे फॉलोऑन दिया. न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 460 रन बनाए थे और वेस्टइंडीज को 131 रन पर समेट दिया, जिससे वह 329 रनों से आगे थी और उसने फॉलोऑन देने का फैसला किया.

वेस्टइंडीज के कप्तान जेसन होल्डर 60 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे, उन्होंने जोशुआ डा सिल्वा (25) के साथ 7तवें विकेट के लिए नाबाद 74 रनों की भागीदारी निभाकर न्यूजीलैंड की जीत का इंतजार बढ़ा दिया.

इससे पहले सलामी बल्लेबाज जॉन कैंपबेल ने टेस्ट मैचों में अपना सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाया, उन्होंने 68 रन बनाकर अपना दूसरा अर्धशतक पूरा किया. उन्होंने तीसरे विकेट के लिये 89 रनों की भागीदारी भी निभाई, जो न्यूजीलैंड की जीत में शुरुआती बाधा बनी.

Play halted by bad light!



The interruption comes after an unbroken 74-run partnership between Jason Holder and Joshua Da Silva 🤝



They've cut New Zealand's lead down to 85 runs 👏#NZvWI SCORECARD ▶️ https://t.co/lhMysPsQlx pic.twitter.com/Jpj39gjkSu