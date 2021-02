Australian Open: गत चैम्पियन केनिन बाहर, दूसरे दौर में मिली मात

गत चैम्पियन सोफिया केनिन को ऑस्ट्रेलियाई ओपन के दूसरे ही दौर में केया कानेपी के हाथों 3-6, 2-6 से पराजय झेलनी पड़ी. पहले दौर में जीत के बाद ही अमेरिकी प्लेयर केनिन ने कहा था कि पहली बार ग्रैंड स्लैम में बतौर गत विजेता खेलते समय वह कितनी नर्वस हैं और इस मैच में वह नजर भी आया.

65वीं रैंकिंग वाली एस्टोनिया की कानेपी ने बड़ा उलटफेर किया. उन्होंने चौथी वरीयता प्राप्त सोफिया केनिन को महज 64 मिनट में शिकस्त दी.

What a performance 😱@KanepiKaia defeats Kenin 6-3 6-2 in just 64 minutes to continue a hot start to the summer for the Estonian 🇪🇪#AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/ZFuidJnVZC