Asian Boxing Championships: संजीत को स्वर्ण, अमित पंघल-शिवा थापा फाइनल में हारे

भारतीय मुक्केबाजों में सिर्फ संजीत (91 किलो) को एशियाई मुक्केबाजी चैम्पियनशिन में स्वर्ण पदक मिला. संजीत ने ओलंपिक पदक विजेता कजाकिस्तान के वैसिली लेविट को हराया, जबकि गत चैम्पियन अमित पंघल (52 किग्रा), शिवा थापा (64 किग्रा) को करीबी मुकाबले में हार के साथ रजत पदक के साथ संतोष करना पड़ा.

संजीत ने लेविट को 4-1 से मात दी, जो ओलंपिक के रजत पदक विजेता हैं. भारत ने संख्या के मामले में इस टूर्नामेंट में 15 पदकों के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है. टीम ने इससे पहले 2019 में दो स्वर्ण सहित 13 पदक हासिल किए थे.

रियो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता एवं मौजूदा विश्व चैम्पियन उज्बेकिस्तान के जोइरोव शाखोबिदीन ने 2019 की विश्व चैम्पयनशिप के फाइनल मुकाबले की तरह एक बार फिर ये अमित पंघल को 3-2 से हराया.

भारत ने अमित पंघल की हार का रिव्यू मांगा था, जिसे जूरी ने खारिज कर दिया. पंघल को दूसरे दौर में विरोधी मुक्केबाज पर पूरी तरह से भारी पड़े थे, जबकि उनके पक्ष में खंडित फैसला दिया. पंघल ने मैच के बाद अपने कोच का जिक्र करते हुए ट्वीट किया, ‘मैं इस रजत पदक को अपने कोच अनिल धनखड़ के नाम करता हूं.’

The protest lodged by Indian Team had not been accepted by the Jury Commission and @Boxerpanghal ends his ASBC #AsianEliteBoxingChampionships campaign with a 🥈 medal 🙌🏻 https://t.co/AjcrPRnISA