World TT Championships: इतिहास रचने से एक कदम दूर रह गईं मनिका बत्रा, साथियान के साथ क्वार्टरफाइनल से बाहर

World TT Championships: वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत का मेडल जीतने का ऐतिहासिक सपना पर एक जीत से दूर रह गया. भारतीय टेबल टेनिस स्टार मनिका बत्रा महिला डबल्स और मिक्स्ड डबल्स के क्वार्टरफाइनल में हारकर बाहर हो गई हैं. यह चैंपियनशिप अमेरिका के ह्यूस्टन में खेली जा रही थी.

मिक्स्ड डबल्स के क्वार्टरफाइनल में मनिका बत्रा की जोड़ी हमवतन जी. साथियान के साथ थी. उनका मुकाबला जापान की तोमाकाजु हरिमोटो और हिना हयाता के साथ हुआ. जिसमें भारतीय जोड़ी को 1-3 (5-11 2-11 11-7 9-11) से हार का सामना करना पड़ा.

इसी हार के साथ यह भारतीय जोड़ी टॉप-4 के ग्रुप यानी सेमीफाइनल में जगह बनाने से एक कदम दूर रह गई. यदि यह जोड़ी सेमीफाइनल में पहुंचती तो उसका एक ब्रॉन्ज मेडल तो पक्का हो जाता.

वुमन्स डबल्स में बुरी तरह हारी भारतीय जोड़ी

इस हार के बावजूद मनिका के पास मेडल जीतने का एक और मौका था, लेकिन उसमें भी वे नाकाम ही रहीं. वुमन्स डबल्स के क्वार्टरफाइनल में भी मनिका ने जगह बनाई थी, जिसमें उनकी जोड़ीदार अर्चना कामथ थीं.

यहां उनका मुकाबला लग्जमबर्ग की साराह डि नुटे और नी जिया लियान की जोड़ी के साथ था. इस मुकाबले में भारतीय जोड़ी को सीधे सेटों में यानी 0-3 (1-11 6-11 8-11) से हार का सामना करना पड़ा.

