साइना नेहवाल को नहीं है कोरोना, रिपोर्ट गलत निकली, कल खेलने की संभावना

बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल थाईलैंड ओपन में बुधवार को खेल सकती हैं. बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (BAI) के सूत्रों के मुताबिक, उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं थी. जो रिपोर्ट सामने आई थी, वो गलत थी. दरअसल, पहले यह खबर आई थी कि साइना नेहवाल कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं और उन्हें क्वारनटीन कर दिया गया है. इसकी वजह से वह टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाएंगी.

वहीं, साइना नेहवाल ने कहा था, 'मुझे अभी भी कल से कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नहीं मिली है, यह बहुत भ्रामक है और आज मैच के लिए वार्म अप से पहले वे मुझे बैंकॉक के अस्पताल में भर्ती होने के लिए कहते हैं. यह कहते हुए कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूं.'

3rd COVID test here in bangkok 😢😢... The tournament starts tomorrow 👍👍 #bangkok #Thailandopen #tournament #badminton pic.twitter.com/Lc5c7YZkQa