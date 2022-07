PV Sindhu, Singapore Open Final: बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु का धमाल, सिंगापुर ओपन के फाइनल में पहुंचीं

PV Sindhu, Singapore Open Final: सिंगापुर ओपन में भारत की बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने धमाल मचा दिया है. दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने फाइनल में जगह बना ली है. उन्होंने सेमीफाइनल में जापान की गैर वरीय साइना कावाकामी को सीधे सेटों में हराया.

बता दें कि फाइनल के लिए पीवी सिंधु और साइना कावाकामी के बीच सेमीफाइनल हुआ, जो सिंधु ने 21-15, 21-7 के अंतर से आसानी से जीत लिया. जापानी स्टार कावाकामी एक भी बार सिंधु पर भारी पड़ती नजर नहीं आईं.

FINALS FOR SINDHU 🔥👑@Pvsindhu1 puts up exemplary performance to comfortably beat 🇯🇵's S Kawakami 21-15, 21-7 in just 31 minutes and cruise through to the summit clash of #SingaporeOpen2022 ✅



