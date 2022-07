PM Narendra Modi and Sharmila: पैरा एथलीट शर्मिला ने पीएम मोदी को सुनाया अपना दर्द, पति करता था अत्याचार

PM Narendra Modi and Sharmila: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार (20 जुलाई) को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए जाने वाले खिलाड़ियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की. इस दौरान उन्होंने कुछ प्लेयर्स से उनका हाल जाना और उनकी कहानी के बारे में बात की.

इसी दौरान हरियाणा की शॉटपुट पैरा एथलीट शर्मिला से भी प्रधानमंत्री मोदी ने बात की. इस दौरान शर्मिला थोड़ी भावुक हुईं और उन्होंने मोदी को अपनी दर्दभरी आपबीती सुनाई. शर्मिला ने बताया कि कैसे छोटी उम्र में शादी हुई और प्रताड़ित होने के बाद यहां तक मेहनत से किस तरह पहुंचीं.

34 साल की उम्र में शॉटपुट खेल शुरुआत करने वाली हरियाणा की शर्मिला ने दो साल के अंदर ही गोल्ड मेडल जीत लिया था. इस पर मोदी ने उनसे पूछा कि हमें भी बताइए यह चमत्कार कैसे और किसकी प्रेरणा से हुआ है. इस पर शर्मिला ने प्रधानमंत्री को अपने दर्द और स्ट्रगल की कहानी सुनाई.

पहले पति ने शर्मिला पर काफी अत्याचार किए

