SAI का बड़ा फैसला- टोक्यो खेलों के 5 सितारों को समय से पहले प्रमोशन

भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) ने टोक्यो खेलों के पांच सितारों को समय से पहले पदोन्नति दी है. इसमें महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल, गोलकीपर सविता पूनिया, पैरालंपिक पदक विजेता मरियप्पन थंगावेलु और शरद कुमार शामिल हैं.

साइ की नियामक इकाई की मंगलवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया. इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीतने वाली पुरुष टीम के कोच पीयूष दुबे को भी पदोन्नति दी गई है.

सविता को सहायक कोच से कोच बनाने का फैसला किया गया है. रानी और दुबे को सीनियर कोच बनाया गया है. रानी और सविता ओलंपिक में चौथे स्थान पर रही भारतीय महिला टीम की सदस्य थीं.

मरियप्पन ने टोक्यो पैरालंपिक में ऊंची कूद में रजत पदक जीता था. उन्हें सीनियर कोच से मुख्य कोच बना दिया गया है. वहीं, सहायक कोच रहे शरद को कोच बना दिया गया.

खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट किया, ‘टोक्यो ओलंपियनों और पैरालंपियनों के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए साइ की नियामक इकाई की 55वीं बैठक में साइ कोच रानी रामपाल, सविता, मरियप्पन थंगावेलू , शरद कुमार और पीयूष दुबे को पदोन्नति देने का फैसला लिया गया है.’

