स्टार खिलाड़ी रूपिंदर पाल ने हॉकी को अलविदा कहा, टोक्यो में किया था कमाल

भारत के हॉकी स्टार रूपिंदर पाल सिंह ने खेल से संन्यास ले लिया है. टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा रहे रूपिंदर ने गुरुवार सुबह सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा की. दरअसल, उन्होंने युवाओं के लिए रास्ता बनाने की कवायद में अंतरराष्ट्रीय हॉकी से तुरंत प्रभाव से संन्यास लेने का ऐलान किया है.

भारतीय टीम के लिए अपने 13 साल लंबे करियर के दौरान 223 मैच खेलने वाले रूपिंदर एक शक्तिशाली ड्रैग-फ्लिकर के रूप में अपनी क्षमताओं के लिए जाने जाने गए.

Hi everyone, wanted to share an important announcement with you all. pic.twitter.com/CwLFQ0ZVvj