Badminton Thomas Cup: टीम इंडिया ने 43 साल बाद रचा इतिहास, पर पीवी सिंधु ने किया निराश

थाईलैंड में खेले जा रहे बैडमिंटन टूर्नामेंट थॉमस एंड उबेर कप 2022 में टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया है. भारतीय टीम ने मलेशिया को 3-2 से शिकस्त देकर 43 साल में पहली बार थॉमस कप के सेमीफाइनल में एंट्री की है. इस तरह भारतीय टीम का कांस्य पदक तो पक्का हो गया है. अब गोल्ड की उम्मीद है. हालांकि पीवी सिंधु ने फैन्स को निराश किया है.

ओलंपिक में दो बार की मेडल विजेता पीवी सिंधु की अगुवाई वाली भारतीय महिला बैडमिंटन टीम को हार झेलनी पड़ी है. उबेर कप के क्वार्टर फाइनल में थाईलैंड ने भारतीय महिला टीम को 3-0 से शिकस्त दी. इसी के साथ महिला टीम से मेडल की उम्मीद भी टूट गई.

भारतीय टीम ने इससे पहले 1979 में पदक जीता था. तब तक टीम ने इंटर जोनल फाइनल में पहुंचने पर तीन कांस्य जीते लिए थे. 1980 के बाद से क्वालिफाइंग फॉर्मेट में कुछ बदलाव किए गए थे. ऐसे में यह पहला मौका होगा, जब बदलाव के बाद भारतीय टीम कोई मेडल जीतेगी. टीम का अगला मुकाबला अब डेनमार्क या कोरिया से होगा.

Last Night was 🔥🔥🔥. Secured Semifinals spot for India after 43 years. We are not Done yet. Yeh Dil mange more 🇮🇳 🇮🇳 #letsgo #TeamIndia #ThomasCup Indian fans please keep supporting !!!! pic.twitter.com/TxF3H7to2i